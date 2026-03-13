غوتيريش يحذر: الشرق الأوسط على حافة الانهيار ويدعو لوقف فوري للعمليات العسكرية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من التدهور المتسارع للأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن المنطقة باتت تقف على "حافة الانهيار". ووجه غوتيريش نداءً عاجلاً لجميع الأطراف بضرورة الوقف الفوري للأعمال القتالية والعودة إلى مسار الحوار.

وفي بيان أصدره فجر اليوم الجمعة، 13 آذار 2026، قال غوتيريش: "إن خفض مستوى التوتر واللجوء إلى لغة الحوار هما السبيل الوحيد المتاح أمامنا لتجاوز الأزمة الراهنة"، مشدداً على أن المنطقة تنزلق بسرعة نحو منحدر خطير قد يؤدي إلى دمار شامل.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة كافة الأطراف المتنازعة بوضع حد فوري لجميع العمليات العسكرية والأعمال العدائية. كما شدد في بيانه على الأهمية القصوى للالتزام بالقوانين الدولية وضمان حماية المدنيين، داعياً القوى المعنية إلى الجلوس على طاولة المفاوضات في أسرع وقت ممكن لتجنب كارثة وشيكة.