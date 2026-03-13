الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"

منذ 48 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان رسمي صدر فجر اليوم الجمعة، عن تنفيذ هجوم واسع ومشترك باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة (الدرونز)، استهدف حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن"، مؤكداً إلحاق أضرار جسيمة بها.

وذكر البيان أن القوات الإيرانية تمكنت من تحقيق "إصابات مباشرة" في جسم الحاملة التابعة للبحرية الأمريكية، مما أدى إلى وقوع خسائر مادية كبيرة. وأشار الحرس الثوري إلى أن حجم الأضرار وتأثير الضربات أجبر حاملة الطائرات على مغادرة مواقعها في المنطقة والبدء بالانسحاب باتجاه الولايات المتحدة.

في المقابل، سارعت القيادة المركزية للقوات الأمريكية (سنتكوم) إلى نفي هذه الادعاءات. وفي رد رسمي على بيان الحرس الثوري، صرح المتحدث باسم "سنتكوم" بأن حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" لا تزال تواصل أداء مهامها المعتادة في المنطقة ولم تتعرض لأي هجوم.

ووصف المتحدث الأمريكي الأنباء التي أوردها الجانب الإيراني بأنها "غير صحيحة ومجرد مزاعم"، مؤكداً استقرار وضع القوات الأمريكية في المنطقة.