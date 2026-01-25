"لإدخال المساعدات والحالات الإنسانية".. دمشق تعلن عن ممرين إنسانيين في الحسكة وكوباني

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري اليوم الأحد عن ممرين إنسانيين إلى الحسكة وكوباني، مخصصين لإدخال المساعدات والحالات الإنسانية.

وأوضحت هيئة العمليات لـ سانا، أن الممر الأول سيكون بالتنسيق مع محافظة الحسكة على طريق الرقة – الحسكة بالقرب من قرية تل بارود.

أما الممر الثاني، فسيكون بالتنسيق مع محافظة حلب، عبر مفرق عين كوباني على طريق M4 قرب قرية نور علي.

وأشارت هيئة العمليات إلى أن هذه الممرات ستكون مخصصة لإدخال المساعدات والحالات الإنسانية.

وكانت وزارة الدفاع أعلنت مساء أمس، تمديد مهلة وقف إطلاق النار في كل قطاعات عمليات الجيش العربي السوري لمدة 15 يوماً، دعماً للعملية الأمريكية لإخلاء سجناء تنظيم داعش من سجون قسد إلى العراق.

يذكر أن رئاسة الجمهورية العربية السورية أعلنت في العشرين من الشهر الجاري التوصل إلى تفاهم مشترك بين الحكومة السورية وقسد، حول عدد من القضايا المتعلقة بمستقبل محافظة الحسكة، وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على منح قسد مدة أربعة أيام للتشاور من أجل وضع خطة تفصيلية لآلية دمج المناطق عملياً، بالمقابل أعلنت وزارة الدفاع إيقاف إطلاق النار في كل قطاعات عمليات الجيش العربي السوري لمدة أربعة أيام التزاماً بالتفاهم قبل أن يتم الإعلان أمس عن تمديدها 15 يوماً.