أولى قوافل المساعدات الإنسانية تصل ريف كوباني

منذ 54 دقيقة

أربيل(كوردستان24)- شهدت المناطق التابعة لمدينة كوباني في غرب كوردستان (روج آفا)، اليوم الأحد 25 كانون الثاني 2026، وصول قافلة مساعدات إنسانية ضخمة تابعة للأمم المتحدة، بالتزامن مع إعلان مؤسسة بارزاني الخيرية عن وصول أولى قوافلها الإغاثية إلى المدينة ذاتها بتوجيه مباشر من الرئيس مسعود بارزاني.

وأظهرت تسجيلات مصورة تداولتها منصات التواصل الاجتماعي وصول 24 شاحنة تابعة للمنظمة الدولية إلى قرية "بلك" في ريف كوباني، محملة بمواد غذائية واحتياجات أساسية طارئة للأهالي.

وفي السياق ذاته، عقد رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية، موسى أحمد، مؤتمراً صحفياً في مدينة قامشلو، كشف خلاله عن تفاصيل العمليات الإغاثية التي تنفذها المؤسسة في المنطقة. وأكد أحمد أنه "بناءً على توصيات الرئيس بارزاني وبدعم سخي من شعب كوردستان، تستمر عملية إيصال المساعدات، حيث وصلت حتى اليوم 114 شاحنة، تحمل كل منها قرابة 12 طناً من المستلزمات الطبية والغذائية".

وحول وصول المساعدات إلى كوباني، قال موسى أحمد: "لحسن الحظ، تصل اليوم أولى قوافلنا الإغاثية إلى قلب مدينة كوباني، وهذا الإنجاز هو ثمرة الجهود والاتصالات المستمرة التي بذلها الرئيس مسعود بارزاني وعبر مقر بارزاني لضمان وصول يد العون إلى أهلنا هناك".

على صعيد متصل، أفادت مديرية الإعلام والعلاقات التابعة لوزارة الدفاع السورية، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية السورية(سانا)، بأن الجيش العربي السوري يعمل بالتنسيق مع محافظتي الحسكة وحلب على فتح ممرين إنسانيين جديدين، لتسهيل حركة المدنيين وإيصال المساعدات الإغاثية للمناطق المتضررة.