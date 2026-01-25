ستاف آسو لـ(كوردستان24): بارزاني الخيرية جمعت 210 ملايين دينار وأرسلت 40 شحنة مساعدات لـ غرب كوردستان خلال 3 أيام

منذ 48 دقيقة

أربيل( كوردستان24)- أعلنت ستاف آسو، مديرة مكتب أربيل لمؤسسة بارزاني الخيري (BCF)، عن نجاح المرحلة الأولى من الحملة الإغاثية العاجلة المخصصة لدعم أهلنا في غرب كوردستان (روج آفا) ، مشيدةً بالاستجابة الإنسانية الواسعة التي أبداها مواطنو العاصمة.

وكشفت ستاف آسو في تصريح خاص لـ(كوردستان 24)، أن الحملة تمكنت في غضون ثلاثة أيام فقط من انطلاقها في مدينة أربيل، من جمع مبلغ قدره 210 ملايين دينار عراقي كتبرعات مالية مباشرة، وأضافت أنه تم تجهيز قرابة 40 شاحنة محملة بالاحتياجات الإنسانية المتنوعة، والتي انطلقت بالفعل صوب المناطق المتضررة في غرب كوردستان.



وسلطت مديرة مكتب أربيل الضوء على التفاعل الشعبي الكبير، مؤكدة أن المواطنين والمحسنين في العاصمة شاركوا بروح وطنية عالية.

وتضمنت المساعدات العينية كميات كبيرة من المواد الغذائية الأساسية، والملابس الشتوية، والأدوية، والتي تم تنظيمها وتغليفها بدقة لضمان وصولها السريع للأسر النازحة التي تعيش ظروفاً قاسية جراء الأحداث الأخيرة.



وتأتي هذه الحملة كجزء من الجهود الشاملة التي تبذلها مؤسسة بارزاني الخيرية، بصفتها كبرى المنظمات الإنسانية العاملة في إقليم كوردستان، للحد من تداعيات الأزمة الإنسانية في غرب كوردستان.

ويعكس جمع هذا المبلغ الضخم وتسيير 40 شاحنة في وقت قياسي مدى ثقة الشارع الكوردستاني بالمؤسسة، وعمق الروابط الإنسانية والقومية التي تجمع أبناء الإقليم وإخوتهم في غرب كوردستان خلال الأوقات العصيبة.