مالية كوردستان تخصص 500 مليون دينار لدعم غرب كوردستان وتطلق حملة تبرعات طوعية

منذ 37 دقيقة

أربيل(كوردستان24)- أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد 25 كانون الثاني 2026، عن تخصيص منحة مالية عاجلة لدعم المواطنين في كوردستان سوريا، بالتزامن مع إطلاق حملة تبرعات داخلية بين موظفي الوزارة.

وذكر بيان رسمي للوزارة، أنه بناءً على قرار وزير المالية والاقتصاد، آوات شيخ جناب، تقرر تقديم مبلغ (500,000,000) خمسمائة مليون دينار عراقي كمعونة إنسانية للمواطنين في روجآفا، لمساعدتهم في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة.

وفي سياق متصل، وجه وزير المالية كافة المديريات العامة والدوائر التابعة للوزارة بالبدء الفوري في حملة لجمع التبرعات. وأوضح البيان أن العملية ستتم عبر لجان مختصة وبشكل طوعي، لفتح المجال أمام الموظفين والمنتسبين للمساهمة في إغاثة أهالي شمال وشرق سوريا.

تأتي هذه المبادرة الرسمية في إطار سلسلة من التحركات الإنسانية التي يشهدها إقليم كوردستان على المستويين الحكومي والشعبي، بهدف تخفيف وطأة الأزمة الإنسانية وتأمين الاحتياجات الأساسية للمتضررين والنازحين في المناطق الكوردية بسوريا.