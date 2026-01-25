الحدود المصطنعة لن تفصلنا".. تربية "الإدارة الذاتية" تشيد بمبادرة إقليم كوردستان: مصيرنا واحد

منذ 25 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعربت هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية، اليوم الأحد 25 كانون الثاني 2026، عن تقديرها البالغ لقرار وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان بتخصيص الحصة الدراسية الأولى لدعم " روژآڤا"، واصفةً الخطوة بأنها "قرار تاريخي ومقدس".

وقالت الهيئة في بيان رسمي، إن هذه المبادرة تجسد وحدة الصف الكوردي، مؤكدة أن "المصير المشترك يتجاوز الحدود المصطنعة التي لن تتمكن أبداً من تفرقة الشعب الكوردي". ووجهت الهيئة شكرها العميق لمؤسسات وشعب إقليم كوردستان على هذا الموقف التضامني.

وفي مقارنة مؤثرة بين الواقعين، أشار البيان إلى أنه في الوقت الذي كانت فيه قلوب طلبة إقليم كوردستان تنبض بالتضامن داخل فصولهم الدراسية، كانت مدارس " روژآڤا" تتحول إلى مراكز إيواء للنازحين. وأوضحت الهيئة أن اليوم كان من المفترض أن يكون بداية الفصل الدراسي الثاني، إلا أن الهجمات والعمليات العسكرية في منطقتي "الجزيرة" و"كوباني" أدت إلى تعليق العملية التعليمية وحرمان آلاف الطلبة من مقاعد الدراسة بعد أن تحولت مدارسهم إلى مخيمات للعوائل الفارة من القصف.

وكانت وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان قد أصدرت توجيهاً لجميع المدارس الحكومية والأهلية، يقضي بتخصيص الحصة الأولى من يوم الأحد 25 كانون الثاني لدرس خاص حول دعم " روژآڤا".

وركز المعلمون في فصولهم على مفاهيم:

حب الوطن والحقوق المشروعة للشعب الكوردي في الحرية.

قيم السلام والتعايش السلمي.

التأكيد على وحدة الكورد ضد أي ممارسات تستهدف وجودهم أو تفرض عليهم الظلم.

واختتمت هيئة التربية في " روژآڤا" بيانها بإدانة ما وصفته بـ "حرب الإبادة" التي تستهدف المنطقة، مشددة على أن الدعم المعنوي والتربوي القادم من إقليم كوردستان يمنح الطلبة والأهالي عزيمة إضافية للصمود.