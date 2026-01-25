موسى أحمد: مؤسسة بارزاني الخيرية تواصل حملتها الإغاثية في كوردستان سوريا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- كشف رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية، موسى أحمد، اليوم الأحد 25 كانون الثاني 2026، عن حجم الجهود الإغاثية المستمرة التي تبذلها المؤسسة في كوردستان سوريا، مشيراً إلى أن 150 من كوادر المؤسسة يتواجدون ميدانياً لخدمة النازحين وتقديم المساعدات الضرورية.

وفي تصريح لبرنامج "باسي روژ" (حدث اليوم) الذي تبثه شاشة "كوردستان 24" وتقدمه الإعلامية "ژينو محمد"، أكد موسى أحمد أن كوردستان 24 كانت سباقة دائماً في إيصال صوت أهلنا في "روج آفا". وأعلن أنه "بناءً على توصيات رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، ستصل نهاية هذا الأسبوع أكثر من 536 ألف لتر من الوقود إلى المنطقة لتوزيعها على العائلات المحتاجة".

وأوضح رئيس المؤسسة أن الفرق الإغاثية تعمل داخل المدارس والمساجد التي تأوي النازحين، حيث يتم توزيع 3 آلاف وجبة طعام يومياً، بالإضافة إلى قيام فرق طبية تطوعية بإجراء الفحوصات اليومية للنازحين.

وأضاف أحمد: "المساعدات وصلت إلى جميع المدن والبلدات تقريباً، ولم يتبقَّ سوى بلدتين صغيرتين ستصلهما الإمدادات خلال الأيام القليلة القادمة".

وأشار أحمد إلى أن المنظمات الدولية أبدت إعجابها بحجم المساعدات المقدمة، والتي تم تأمينها من قبل مواطني إقليم كوردستان، مؤكداً أن هذا الموقف الشعبي منح "دفعاً معنوياً كبيراً" للكورد في "روج آفا"، وبخصوص مدينة كوباني، قال: "نحن متفائلون بالوصول إليها قريباً لإيصال المساعدات إذا ما أتيحت لنا الفرصة، ويمكن للأمم المتحدة أن تلعب دوراً مساعداً في هذا الصدد"، كما كشف عن مقترح لإنشاء مخيم رسمي بالتعاون مع الهلال الأحمر الكوردي.

يُذكر أن مؤسسة بارزاني الخيرية قامت اليوم بإرسال قافلة جديدة تضم 16 شاحنة محملة بالمستلزمات والمواد الإغاثية والاحتياجات الأساسية متوجهةً إلى مناطق "روج آفا" لدعم العائلات المتضررة.