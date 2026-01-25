مظلوم عبدي: القادة الكورد في إقليم كوردستان يقفون إلى جانبنا ويدعمون جهودنا

مددنا وقف إطلاق النار بطلب أمريكي لنقل سجناء "داعش" إلى العراق

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- كشف القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، اليوم الأحد 25 كانون الثاني 2026، عن تفاصيل جديدة تتعلق باتفاق التهدئة وتطورات الأوضاع الميدانية في شمال وشرق سوريا، مؤكداً وجود تنسيق دولي ودعم من القادة الكورد لمواقف "قسد".

وأعلن عبدي، في ظهور ضمن برنامج خاص، أن قوات سوريا الديمقراطية وافقت على تمديد وقف إطلاق النار بناءً على طلب رسمي من الولايات المتحدة الأمريكية، موضحاً أن الهدف من هذا التمديد هو "تأمين نقل مسلحي تنظيم داعش إلى العراق".

وفيما يخص التفاهمات مع الحكومة السورية، أشار عبدي إلى وجود مساعٍ حثيثة لتحويل وقف إطلاق النار القائم مع دمشق إلى "خطوات عملية" تفضي إلى تنفيذ الاتفاقات المبرمة. وشدد القائد العام لـ "قسد" على ضرورة الوقف الفوري للهجمات التي تستهدف مدينة كوباني، معتبراً إياها شرطاً أساسياً لاستقرار التهدئة.

وحول المسار السياسي والعسكري، أكد عبدي الالتزام ببنود اتفاق 18 كانون الثاني الماضي، مبيناً أن النقاشات الحالية تتركز على "توقيت وآليات التنفيذ"، بالإضافة إلى العمل على توضيح وتفسير بعض بنود الاتفاق لضمان سلاسة تطبيقها. وأضاف: "أولويتنا القصوى هي حماية المناطق الكوردية وصونها، والعمل على إبعادها عن دائرة النزاعات المسلحة والحروب".

واختتم مظلوم عبدي حديثه بالإشارة إلى الموقف القومي المساند، مؤكداً أن "القادة الكورد (في إقليم كوردستان) يقفون إلى جانبنا ويدعمون جهودنا" في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها المنطقة.