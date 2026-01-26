الرئيسة الفنزويلية بالوكالة: "كفى أوامر من واشنطن للسياسيين الفنزويليين"

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- حضت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز الأحد، الولايات المتحدة على البقاء بعيدة عن السياسة في فنزويلا، في إشارة إلى الضغوط التي تمارسها واشنطن عليها منذ اعتقال القوات الاميركية للرئيس المخلوع نيكولاس مادورو.

وقالت رودريغيز في كلمة موجهة لعمال النفط في ولاية أنزواتيغي الشرقية "كفى أوامر من واشنطن للسياسيين الفنزويليين. دعوا السياسة الفنزويلية تحل خلافاتنا ونزاعاتنا الداخلية. كفى تدخلا من القوى الأجنبية".

AFP