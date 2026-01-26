5 نصائح للوقاية من سرطان المعدة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- بينما لا يوجد حل سحري للوقاية من سرطان المعدة، فإن خياراتك الغذائية اليومية، إلى جانب ممارسات نمط حياة صحية أخرى، قد تُساعد على تقليل خطر الإصابة.

تقدم الدكتورة شارون شيراغا، جرَّاحة الجهاز الهضمي في مركز كيك الطبي بجامعة جنوب كاليفورنيا الأميركية، لنا بعض النصائح التي يمكن أن تُساعد على تجنُّب الإصابة بهذا المرض المميت، وذلك وفق ما نُشر، السبت، على منصة ميديكال إكسبريس.

الأطعمة الصحية

تُشير الدكتورة شيراغا إلى أنه على الرغم من أن العوامل الوراثية هي العامل الأقوى تأثيراً على خطر الإصابة بالسرطان، فإن الأطعمة التي تتناولها يُمكن أن يكون لها تأثير تراكمي على صحة معدتك مع مرور الوقت. وبالتالي، حتى الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي أكبر للإصابة بالمرض قد يتمكنون من تقليل هذا الخطر من خلال تغييرات في نظامهم الغذائي.

وتنصح شيراغا بتناول كميات أقل من الأطعمة المُصنّعة والمُعلّبة، والتي عادةً ما تكون غنية بالسكر والملح، ومادة النترات. كما تنصح بتناول مزيد من الفواكه والخضراوات، إذ تُشير إلى أن مضادات الأكسدة الموجودة فيها تُوفر حماية إضافية ضد أمراض مثل سرطان المعدة.

وتضيف، اتبع حمية البحر الأبيض المتوسط، التي تُركز على الأطعمة النباتية والدهون الصحية. اختر البروتينات عالية الجودة مثل الأسماك والبقوليات واللحوم الخالية من الدهون. تجنب الأطعمة المعروفة بتسببها في الالتهابات، وقلِّلْ من تناول النشويات. وتؤكد شيراغا أن الهدف ليس إثارة القلق بشأن كل خيار غذائي، بل "بذل قصارى جهدك لاتخاذ خيارات لتقليل المخاطر الصحية".

مواعيد الوجبات

أما بالنسبة إلى مواعيد الوجبات، فتنصح شيراغا بتناول وجبات صغيرة موزعة على مدار اليوم، بدلاً من الاكتفاء بثلاث وجبات كبيرة. مقارنةً بتناول وجبة كبيرة، فإن تناول وجبات أصغر حجماً يُقلل من تمدد المعدة والضغط على الجسم، ويُخفف من استجابة الإنسولين.

التمارين الرياضية

للتمرين تأثير إيجابي في تقليل خطر الإصابة بالسرطان. وهنا، تُوضح الدكتورة شيراغا: "ينبغي عليك ممارسة التمارين الرياضية لفترات تُساعدك على تخفيف التوتر". وتضيف أن 15 دقيقة من التمارين الرياضية أفضل من عدم ممارستها على الإطلاق.

وتُذكّر الدكتورة شيراغا أيضاً بأن السمنة -خصوصاً الدهون الزائدة حول منطقة البطن- قد تزيد من خطر الإصابة بالسرطان. هذا النوع من الدهون، الذي يُسمى الدهون الحشوية، يُمكن أن يُفرز هرمونات تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

تجنب التدخين والكحول

تشمل الأمور التي يجب تجنبها التدخين والكحول، خصوصاً البيرة، التي ثبت أنها تزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة، كما تقول الدكتورة شيراغا. كما يُنصح بمناقشة خيارات أخرى، مثل تناول زيت السمك أو مكملات مضادات الأكسدة، أو تناول أدوية مضادة للالتهابات مثل الإيبوبروفين، مع طبيبك.

الفحص الطبي

أخيراً، تأكد من مناقشة فحص سرطان المعدة مع طبيبك. على سبيل المثال، إذا كان لديك تاريخ عائلي للإصابة بسرطان المعدة، فناقش بدء فحص التنظير الطبي في سن الأربعين أو قبل عشر سنوات من تشخيص أصغر فرد جرى في عائلتك بسرطان المعدة.

وفي الختام، تقول شيراغا إن أفضل وسيلة للوقاية من سرطان المعدة هي الجمع بين نظام غذائي صحي، ووزن مناسب، وممارسة الرياضة، وإجراء فحوصات الكشف المبكر عن السرطان بشكل دوري.

وتضيف "اتخاذ هذه الخيارات أداة فعالة لتعزيز الصحة على المدى الطويل"، ناصحة بـ"البدء بتغييرات صغيرة ثم التوسع فيها تدريجياً".