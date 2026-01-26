في الذكرى الـ11 لتحريرها.. كوباني تواجه حصاراً جديداً ومؤسسة بارزاني الخيرية تكسره بالمعونات

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- تمر اليوم الذكرى الحادية عشرة لتحرير مدينة كوباني في غربي كوردستان (شمال سوريا) من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي، وهي المناسبة التي استذكر فيها الكورد الدور التاريخي لقوات بيشمركة كوردستان التي هبت لنجدة المدينة في عام 2014 بناءً على توجيهات الرئيس مسعود بارزاني، مما شكل نقطة تحول استراتيجية في دحر الإرهاب.

تعود الذاكرة إلى سبتمبر/أيلول 2014، حين شن تنظيم "داعش" هجوماً كاسحاً أسفر عن السيطرة على نحو 80% من مساحة كوباني. وأمام هذا الخطر الوجودي، أصدر الرئيس مسعود بارزاني (رئيس إقليم كوردستان آنذاك) أمراً تاريخياً، صادق عليه برلمان كوردستان، بإرسال قوات البيشمركة لمساندة المدينة.

وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر 2014، عبرت القافلة الأولى المكونة من 150 مقاتلاً من البيشمركة الأراضي التركية وصولاً إلى كوباني، وتبعتها ثلاث قوافل أخرى. ولم يكن هذا النصر بلا ثمن، حيث قدمت البيشمركة شهداء في سبيل الدفاع عن تراب كوردستان، كان أولهم الشهيد "زيرفان مزوري"، الطالب في جامعة سوران الذي ترك مقاعد الدراسة ليلتحق بجبهات القتال واستشهد في 20 كانون الثاني/يناير 2015.

وبدعم من البيشمركة وطيران التحالف الدولي، أُعلن في 26 كانون الثاني/يناير 2015 تطهير كامل مدينة كوباني من الإرهابيين، لتعود قوات البيشمركة إلى الإقليم في نيسان من العام نفسه بعد إنجاز مهمتها القومية.

بعد مرور 11 عاماً على ذلك النصر، تجد كوباني نفسها اليوم (يناير 2026) تحت حصار جديد تفرضه قوات تابعة للحكومة السورية ومجموعات مسلحة موالية لدمشق، ضمن هجوم واسع استهدف مناطق غربي كوردستان.

وفي تصريح له من العاصمة الإيطالية روما، خلال زيارته للفاتيكان، أكد الرئيس مسعود بارزاني على الأهمية الاستراتيجية والقومية لكوباني، قائلاً: "لو كانت الظروف والفرصة مهيأة كما كانت في عام 2014، لأرسلت قوات البيشمركة إلى كوباني مرة أخرى دون تردد".

ترجمةً لتوجيهات الرئيس بارزاني بتقديم الدعم العاجل، أعلنت مؤسسة بارزاني الخيرية يوم أمس الأحد (25 كانون الثاني/يناير 2026) نجاحها في كسر الحصار المفروض على المدينة. حيث تمكنت القوافل الإغاثية للمؤسسة من الوصول إلى كوباني وتوزيع المساعدات الإنسانية الضرورية، بما في ذلك الأغذية والوقود والمستلزمات اليومية، لتخفيف المعاناة عن كاهل المدنيين المحاصرين.

يأتي هذا التحرك ليؤكد مجدداً أن كوباني، التي تحررت بدماء البيشمركة قبل عقد من الزمان، تبقى في قلب الأولويات القومية والإنسانية للقيادة الكوردستانية.