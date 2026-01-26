كين شوكلي لـ "كوردستان24": على واشنطن منع وقوع "إبادة جماعية" بحق الكورد في سوريا

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- حذر كين شوكلي، المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، من خطورة الأوضاع الراهنة في سوريا، مؤكداً أنها باتت معقدة للغاية وتشكل تهديداً حقيقياً ومباشراً للشعب الكوردي. وفي مقابلة خاصة مع "كوردستان24"، أعرب شوكلي عن قلقه البالغ من احتمال تعرض الكورد لحملات "إبادة جماعية" مشابهة لما واجهه الأرمن والآشوريون تاريخياً في منطقة الشرق الأوسط.

وفيما يتعلق بالسياسة الأمريكية المستقبلية تجاه سوريا، كشف شوكلي عن وجود تحركات داخل أروقة صنع القرار في واشنطن، مشيراً إلى أن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ بقيادة السيناتور "ليندسي غراهام" يعملون حالياً على صياغة خطة استراتيجية تهدف إلى حماية الشعب الكوردي. وأضاف: "لقد خضنا حروباً في العراق وسوريا، ومن واجبنا الأخلاقي والسياسي أن نملك خطة واضحة واستجابة فعالة لحماية حلفائنا".

وأشار المستشار السابق إلى أن الكونغرس يمتلك أوراق ضغط قوية، من بينها فرض عقوبات مالية مشددة على سوريا. وأوضح أن الحكومة السورية الحالية، التي تسعى لإعادة الإعمار، تفتقر إلى السيولة وهي بحاجة ماسة للدولار، مما يجعل الضغوط الاقتصادية وسيلة ذات تأثير كبير لفرض التغيير وحماية المدنيين.

توقع شوكلي أن يحظى مشروع قانون حماية الكورد وفرض العقوبات بتأييد واسع داخل الكونغرس، كونه يجمع بين الجانب الإنساني والمصالح القومية الأمريكية. كما لفت إلى أن العلاقة الوثيقة بين السيناتور غراهام والرئيس دونالد ترامب قد تساهم بشكل كبير في توجيه قرارات البيت الأبيض نحو استخدام الضغوط المالية كوسيلة أساسية لضمان أمن الكورد.

وفي سياق آخر، حذر شوكلي من خطر انبعاث تنظيم داعش من جديد، معتبراً أن فرار سجناء التنظيم لا يمثل خطراً على المنطقة فحسب، بل هو تهديد للأمن العالمي. وأوضح أن "تصدير الإرهاب" سيؤثر سلباً على استقرار المنطقة بأكملها، بما في ذلك غزة ولبنان والداخل السوري.

وفي ختام حديثه، شكك كين شوكلي في المصداقية السياسية لـ "أحمد الشرع" (أبو محمد الجولاني)، واصفاً تصريحاته الأخيرة بشأن احترام حقوق الكورد ولغتهم بأنها "مجرد مناورة" جاءت نتيجة الضغوط الأمريكية المباشرة. وشدد شوكلي على ضرورة استمرار واشنطن في ممارسة أقصى درجات الضغط، محذراً من مغبة الثوق بالمجموعات المسلحة التي تعمل تحت قيادة الشرع.