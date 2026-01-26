طقس العراق.. أمطار رعدية وارتفاع في درجات الحرارة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وارتفاعاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي اليوم الاثنين 26 كانون الثاني 2026، أن "غداً الثلاثاء سيكون الطقس غائماً جزئياً على العموم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في المنطقة الشمالية".

وتابع، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الثلاثاء في جميع محافظات العراق، كالتالي: السليمانية ودهوك 13، كركوك ونينوى وأربيل 15، صلاح الدين والأنبار 17، ديالى 18، بغداد وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف والديوانية 19، واسط وميسان وذي قار والمثنى وبابل والبصرة 20".

وأضاف، أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائماً في المنطقة الشمالية مع تساقط أمطار معتدلة الشدة تكون رعدية أحياناً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً على العموم، والرؤية الأفقية (8-10) كم وفي المطر (5-7) كم".

وأشار إلى، أن "الخميس القادم سيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائماً مع تساقط أمطار متوسطة الشدة في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في عموم البلاد، والرؤية الأفقية (8-10) كم وفي المطر (5-7) كم".

وبين، أن "طقس يوم الجمعة سيكون غائماً على العموم مع تساقط أمطار متوسطة الشدة في المنطقة الشمالية وتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية فيها، درجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق على العموم، والرؤية الأفقية (8-10) كم وفي المطر (5-7) كم".