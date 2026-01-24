موجة أمطار وثلوج مدمرة.. قتلى وجرحى وتضرر مئات العائلات في عدة مدن أفغانية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24 )- أعلنت سلات إدارة الكوارث الطبيعية الرسمية الأفغانية، اليوم، عن حصيلة ثقيلة لضحايا موجة الصقيع والفيضانات التي تضرب البلاد، مؤكدة مصرع 61 شخصاً وإصابة 110 آخرين بجروح متفاوتة، جراء تساقط الثلوج الكثيف والأمطار الغزيرة التي استمرت على مدار الأيام الثلاثة الماضية.

ولم تقتصر آثار هذه الموجة القاسية على الخسائر البشرية فحسب، بل تسببت في أزمة إنسانية وخدمية حادة؛ حيث أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن معظم المناطق، وإغلاق الطرق الشريانية والرئيسة، مما فاقم من معاناة المواطنين ودفع بالبلاد نحو أزمة معيشية أعمق.

وبحسب البيانات الصادرة عن الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، فإن معظم الضحايا سُجلوا في الولايات الوسطى والشمالية، وتشير الإحصائيات الأولية إلى تدمير نحو 458 منزلاً بشكل كلي أو جزئي، فيما تضررت أكثر من 360 عائلة بشكل مباشر.

وأوضح المسؤولون محليون أن غالبية الوفيات نتجت عن الانهيارات الثلجية، وانهيار أسقف المنازل المتهالكة، إضافة إلى البرد القارس مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي، وفي حادثة مأساوية بولاية "قندهار" جنوبي البلاد، لقي 6 أطفال مصرعهم إثر انهيار سقف منزلهم بسبب الرياح العاتية والأمطار الغزيرة.