بارزاني الخيرية تعلن أحدث إحصائيات مساعداتها لغرب كوردستان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مؤسسة بارزاني الخيرية، اليوم الاثنين 26 كانون الثاني 2026، في بيان لها، عن أحدث إحصائيات أعمالها ونشاطاتها في غرب كوردستان (روجآفا).

وبحسب البيان، توجه أكثر من 150 موظفاً من مؤسسة بارزاني الخيرية إلى غرب كوردستان، حيث تم توزيعهم على 12 مجموعة، تقدم كل واحدة منها الخدمات في منطقة مختلفة.

ووفقاً للإحصائيات، تم إيصال 133 شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى المواطنين المقيمين في مناطق قامشلو، عامودا، وكركي لكي.

ملخص المساعدات المقدمة:

7,506 عائلات تلقت المساعدات.

46,421 شخصاً استفادوا من هذه المساعدات.

2,115 شخصاً تلقوا العلاج الطبي من قبل الفرق الصحية الجوالة.

توزيع 6,800 وجبة طعام ساخنة، مع تحضير 3,000 وجبة إضافية يومياً.

تزويد 81 مدرسة ومسجد واحد بمادة "الغازوايل" (الديزل).

تقديم مساعدات متنوعة لـ 60 مدرسة، شملت 22 نوعاً من المستلزمات مثل المواد الغذائية، وأدوات النوم (الفرشات)، والبطانيات.

قيام الفرق الطبية بزيارة 28 مدرسة لتقديم الخدمات الصحية.

توفير فرص عمل مؤقتة لـ 235 شخصاً.