قسد: قوات دمشق تشن هجوماً واسعاً على ريف كوباني وتخرق اتفاق وقف إطلاق النار

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، اليوم الاثنين، عن تعرض مناطق في ريف مدينة كوباني الجنوبي الشرقي لهجمات مكثفة من قبل فصائل تابعة للحكومة السورية، واصفاً التحرك بأنه "خرق صريح" لاتفاق وقف إطلاق النار المعمول به.

وذكر البيان الصادر اليوم، 26 كانون الثاني 2026، أن الفصائل المهاجمة بدأت منذ الساعة الثانية فجراً بشن هجمات من عدة محاور استهدفت بلدتي "خراب عشك" و"الجلبية". وتزامن الهجوم البري مع قصف مدفعي عنيف طال الأحياء السكنية ومحيط البلدتين، مما أثار حالة من الذعر بين المدنيين.

وأكدت "قسد" اندلاع اشتباكات عنيفة لا تزال مستمرة حتى ساعة إعداد الخبر، لا سيما في بلدة الجلبية. وأشار البيان إلى أن القوات المهاجمة استقدمت تعزيزات عسكرية إضافية ضمت دبابات وآليات مدرعة، وذلك بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات المسيّرة التركية في أجواء المنطقة.

واتهمت قوات سوريا الديمقراطية دمشق بعدم الالتزام بتعهداتها، مشيرة إلى أن هذا التصعيد يأتي في اليوم الثاني فقط من سريان اتفاق وقف إطلاق النار، وهو ما يعكس "سياسة لزعزعة الاستقرار في المنطقة".

وشددت القوات في بيانها على ممارسة حقها المشروع في "الدفاع عن النفس"، محملة الحكومة السورية المسؤولية الكاملة عن التداعيات الإنسانية والأمنية الناتجة عن هذه الخروقات. كما وجهت نداءً عاجلاً إلى الجهات الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار بضرورة تحمل مسؤولياتها والتحرك الفوري لوقف هذه الاعتداءات ووضع حد للتصعيد العسكري.