الرئيس بارزاني في ذكرى ملحمة كوباني: انتصارٌ تاريخي للشعب الكوردي ضد الإرهاب

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- وجه الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الاثنين، رسالة بمناسبة الذكرى السنوية الحادية عشرة لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي في مدينة كوباني، حيا فيها الصمود البطولي للمقاتلين وقوات البيشمركة الذين أفشلوا مخططات الإرهاب ودافعوا عن كرامة الأرض.

وقال الرئيس بارزاني في رسالته: "في الذكرى السنوية الحادية عشرة لهزيمة الإرهابيين في كوباني، نوجه التحايا إلى المقاتلين والبيشمركة البواسل الذين تمكنوا بدعم من التحالف الدولي ومن خلال دفاعهم البطولي من منع سقوط كوباني بيد إرهابيي داعش".

وأضاف: أن هذا الصمود لم يكن مجرد معركة عسكرية، بل كان "نصراً عظيماً سُجل في تاريخ الشعب الكوردي"، مؤكداً أن هذا الانتصار لم يقتصر أثره على الجغرافيا الكوردية فحسب، بل كان "انتصاراً لكل شعب كوردستان، ونصراً للإنسانية جمعاء على قوى الإرهاب والظلام".

تأتي هذه التصريحات تخليداً لذكرى تحرير مدينة كوباني، التي أصبحت رمزاً عالمياً للمقاومة ضد التنظيم المتطرف، حين تلاحمت فيها قوى المقاتلين والبيشمركة وبدعم جوي من التحالف الدولي لكسر شوكة الإرهاب في واحدة من أهم المعارك التاريخية المعاصرة.