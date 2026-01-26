المتحدثة باسم (DEM Party): يجب رفع الحصار عن غرب كوردستان

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أدلت المتحدثة باسم حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Party)، عائشة غول دوغان، بسلسلة من الرسائل الهامة المتعلقة بأوضاع المنطقة وسوريا خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم.

وصرحت دوغان اليوم الاثنين، 26 كانون الثاني 2026، بضرورة رفع الحصار المفروض على غرب كوردستان (روجآفا)، مؤكدةً أن تطلعات الحزب تتركز على تحقيق السلام الدائم في المنطقة برمتها.

كما أشارت المتحدثة إلى الأزمة السورية قائلة: "إن حل المسألة السورية لا يمكن أن يتم إلا عبر سبيل الحوار".