علم كوردستان يوشح مدن روج آفا.. رسالة وحدة وصمود في مواجهة التهديدات

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- في مشهد يعكس ذروة التلاحم الوطني، غطت ألوان علم كوردستان واجهات المباني والساحات العامة في معظم مناطق "روج آفا" (شمال وشرق سوريا)، لا سيما في مركز مدينة الحسكة، وسط موجة عارمة من الشعور القومي والتأكيد على وحدة الصف الكوردي أمام التحديات المتزايدة.

ويأتي هذا الاستنفار الرمزي في وقت يستعد فيه الشارع الكوردي بكافة مكوناته لمواجهة أي احتمالات أو تهديدات مستقبلية، خاصة في ظل التوترات الأخيرة التي شهدتها المناطق الحدودية والإقليمية.

ولم يقتصر التعبير عن الموقف على رفع الأعلام فحسب؛ بل صدحت حناجر المواطنين بالنشيد القومي "أي رقيب" (Ey Reqîb) في المحال التجارية والأماكن العامة، في رسالة واضحة تؤكد التمسك بالمكتسبات المتحققة ورفض الاستسلام. ومن قامشلو إلى كوباني وعفرين، ترفرف الألوان (الأحمر، الأصفر، الأبيض، والأخضر) فوق البنايات الشاهقة، والسيارات، وفي أيدي الأطفال، مما حول المدن إلى لوحة تعبر عن هوية جامعة وجاهزية تامة لحماية المنطقة.

ويرى مراقبون أن هذا الانتشار الواسع للعلم الكوردستاني يعود لعدة أسباب جوهرية، أبرزها:

مواجهة تهديدات الحكومة السورية: ردًا على التصريحات التصعيدية الأخيرة والتحركات العسكرية قرب الحدود، لجأ الأهالي إلى رفع العلم كرمز للصمود والمقاومة.

الوحدة الوطنية: إظهار التكاتف بين مختلف الأطياف الكوردية في مواجهة التحديات المشتركة.

الوفاء للشهداء: يُرفع العلم كتحية لآلاف الشهداء الذين قدموا أرواحهم في سبيل الحرية وخلال الحرب ضد تنظيم "داعش".

رسالة إلى المجتمع الدولي: التأكيد على أن الشعب الكوردي يمتلك هوية راسخة ومن حقه العيش في أمن واستقرار واعتراف دولي.

يشير محللون إلى أن هذا المشهد ليس مجرد رد فعل آني، بل هو تأكيد على هوية نضالية متجذرة. وقد أثبت الشعب الكوردي في "روج آفا" مجدداً أن الوحدة هي المفتاح الرئيسي لمواجهة الصعاب.

وعلى صعيد متصل، امتد هذا الزخم إلى خارج الحدود، حيث بات علم كوردستان الرمز الأساسي في التظاهرات التضامنية التي تشهدها مدن إقليم كوردستان والعواصم الأوروبية، حيث ترفع الجالية الكوردية في المهجر العلم كشعار للمقاومة والتصدي للهجمات التي تستهدف مناطق شمال وشرق سوريا.