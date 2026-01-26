الرئيس بارزاني يتلقّى اتصالاً هاتفياً من المبعوث الأميركي إلى سوريا

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- تلقى الرئيس مسعود بارزاني، مساء اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، جرى خلاله استعراض شامل لآخر المستجدات السياسية والأمنية على الساحتين السورية والعراقية.

وخلال الاتصال، تم التباحث حول الأوضاع وآخر التطورات في المنطقة عموماً ولا سيما مستجدات الأحداث في سوريا.

وأكد الجانبان على أهمية استمرار وقف إطلاق النار والحفاظ على الهدنة المعلنة بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وقوات الحكومة السورية.

كما شهد الاتصال تسليطَ الضوء على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية إلى غرب كوردستان، وتحديداً إلى كوباني، مع ضمان استمرارية تدفق تلك المساعدات.