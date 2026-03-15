النقل تعلن وصول أولى طائرات الخطوط الجوية العراقية إلى مطار عرعر

منذ 28 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الأحد، عن وصول أولى طائرات الخطوط الجوية العراقية إلى مطار عرعر.

وذكر بيان للوزارة، أن "أولى طائرات الخطوط الجوية العراقية وصلت إلى مطار عرعر ضمن الجسر الجوي المخصص لإجلاء العراقيين العالقين في الخارج".

وكانت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، أعلنت السبت 14 آذار/ مارس 2026، عن إطلاق خطة إجلاء طارئة واستثنائية لإعادة المواطنين العراقيين العالقين في الخارج جراء الأحداث الراهنة، عبر مسار يدمج بين النقل الجوي والبري مروراً بالمملكة العربية السعودية.

وأوضحت الشركة في بيان رسمي، أن تسيير هذه الرحلات يأتي استجابةً لمناشدات المواطنين العالقين، وبناءً على توجيهات مباشرة من وزير النقل (وكالة) خالد شواني.

وبينت أن عملية الإجلاء ستنطلق صباح يوم الأحد (15 آذار) وتستمر لغاية يوم الأربعاء (18 آذار الجاري)، وذلك بعد استكمال كافة الموافقات الرسمية لتأمين عودتهم إلى أرض الوطن بأسرع وقت.

و كشف مدير عام الشركة، مناف عبد المنعم، أن "خلية الأزمة أقرت خطة تشغيلية تتضمن تسيير 6 رحلات جوية استثنائية؛ بواقع رحلتين من العاصمة المصرية القاهرة، وأربع رحلات من العاصمة الهندية دلهي، إضافة إلى رحلات تنطلق من مطار دالامان في تركيا".

وأشار عبد المنعم إلى أن مسار الإجلاء سيعتمد على نقل المواطنين جواً إلى المملكة العربية السعودية كمحطة أولى، ليتم بعدها تأمين نقلهم براً إلى الداخل العراقي عبر منفذ "عرعر" الحدودي.

وأكد مدير عام الشركة الاستنفار التام لطواقم الخطوط الجوية، الفنية والتشغيلية، وجاهزيتها لتنفيذ هذه المهمة الإنسانية وفق أعلى معايير الأمان والسلامة.

واختتمت الشركة بيانها بدعوة المواطنين العراقيين الراغبين بالعودة، إلى الإسراع بمراجعة مكاتب الخطوط الجوية أو السفارات العراقية في الدول المذكورة (القاهرة، دلهي، تركيا) لتسجيل بياناتهم وإكمال إجراءات السفر.

مشددة على استمرار التنسيق العالي مع كافة الجهات المختصة لضمان عودة جميع العالقين بسلام.