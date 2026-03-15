ريال مدريد يواصل الضغط على برشلونة برباعية في مرمى إلتشي

أربيل (كوردستان 24)- واصل ريال مدريد تشديد الخناق على غريمه التقليدي برشلونة المتصدر بفوزه الكبير على ضيفه إلتشي 4-1 السبت على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد في المرحلة الثامنة والعشرين من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

وحسم النادي الملكي نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله هدفين عبر مدافعه الدولي الألماني أنتونيو روديغر (39) ولاعب وسطه الدولي الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي (44)، قبل أن يعزز المدافع الدولي دين هاوسن النتيجة في الشوط الثاني (66).

وقلص مانويل أنخل الفارق للضيوف بهزه شباك زميله العملاق البلجيكي تيبو كورتوا بالخطأ (85)، لكن البديل التركي أردا غولر ختم المهرجان بهدف رائع بتسديدة بعيدة من قبل منتصف ملعب فريقه ونحو 55 مترا مستغلا خروج الحارس الأرجنتيني ماتياس ديتورو عن عرينه (89).

وعزز ريال مدريد موقعه في المركز الثاني برصيد 66 نقطة مقلصا الفارق إلى نقطة واحدة مع برشلونة الذي يستضيف إشبيلية الأحد.

وأجرى مدرب ريال مدريد ألفارو أربيلوا ستة تبديلات في الشوط الثاني بإشراكه لاعبين واعدين في ظل غياب تسعة لاعبين أساسيين بسبب الاصابة، وفي مقدمتهم هدافه الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي رودريغو والإنكليزي جود بيلينغهام.

واستفاد أربيلوا من إجراء إلتشي لتغيير اضطراري بسبب إصابة في الرأس لبوبا سانغاريه إثر اصطدام مع الفرنسي إدواردو كامافينغا.

وجاء الفوز الكبير لريال مدريد الذي رد الاعتبار لتعثره أمام التشي 2-2 ذهابا، قبل سفره إلى إنكلترا لمواجهة مانشستر سيتي في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا (3-0 ذهابا).

ومنح روديغر التقدم لريال مدريد عندما استغل كرة أبعدها المدافع فيكتور شوست برأسه من أمام الدولي المغربي ابراهيم دياس، فسددها بيمناه على الطاير من مسافة قريبة داخل المرمى (40).

وعزز فالفيردي بتسديدة رائعة بيمناه من على مشارف المنطقة أسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس (45)، وأضاف هاوسن الهدف الثالث بضربة رأسية (66).

وقلص مانويل أنخل الفارق للضيوف بهزه شباك كورتوا بالخطأ خلال محاولته إبعاد كرة للكونغولي الديموقراطي غرادي دينغانا(85)، لكن البديل غولر ختم المهرجان بهدف رائع بتسديدة بعيدة من قبل منتصف ملعب فريقه ونحو 55 مترا مستغلا خروج الحارس ديتورو عن عرينه (89).