واشنطن: نسعى لإنهاء التهديدات الإيرانية لأسواق الطاقة العالمية وخفض الأسعار

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، أن بلاده تضع في مقدمة أولوياتها إنهاء قدرة إيران على زعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية، مؤكداً أن واشنطن تعمل بجهد لخفض تكاليف الطاقة وتأمين الإمدادات.

وأوضح رايت، في تصريح صحفي، أن الولايات المتحدة تركز بشكل كامل على وضع حد للقدرات الإيرانية التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن واستقرار أسواق الطاقة الدولية.

وأشار الوزير إلى أن العالم يواجه حالياً "اضطرابات مؤقتة" في إمدادات الطاقة، مشدداً على أن واشنطن تعمل بشكل مكثف لاستئصال التهديدات التي تشكلها طهران، والتي لا تقتصر مخاطرها على الأسواق العالمية فحسب، بل تمتد لتشكل تهديداً للمواطنين الأمريكيين أيضاً.

وفي سياق التنسيق السياسي، كشف وزير الطاقة الأمريكي عن وجود تعاون مستمر مع دونالد ترامب، لاتخاذ خطوات عملية تهدف إلى خفض تكاليف الطاقة خلال هذه المرحلة الانتقالية، بما يضمن تخفيف الأعباء الاقتصادية وتعزيز استقرار القطاع.