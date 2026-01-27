ناز جلال: جمعنا 44 شاحنة من المستلزمات وأكثر من 260 مليون دينار لغرب كوردستان

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مديرة مركز الاستجابة للأزمات (EGCC) في محافظة أربيل، أنه خلال الأيام الستة من حملة إغاثة روج آفا (غربي كوردستان)، تم جمع 44 شاحنة من المستلزمات وأكثر من 260 مليون دينار عراقي.

وصرحت ناز جلال، مديرة الهجرة والمهجرين والاستجابة للأزمات في محافظة أربيل (EGCC)، لـ "كوردستان 24" اليوم الثلاثاء 27 كانون الثاني/يناير 2026، بأنه تم خلال الأيام الستة الماضية من الحملة جمع كميات كبيرة من الاحتياجات الشتوية مثل الأغطية (البطانيات) والملابس والمواد الغذائية.

وأضافت ناز جلال أنه تم حتى الآن تجهيز نحو 44 شاحنة من المواد، فضلاً عن التبرعات المالية التي ساهم بها المواطنون من مختلف الفئات، حيث بلغ إجمالي المبالغ المجموعة حتى الآن 261 مليون دينار.

وأشارت مديرة المركز إلى توجيه نداء للمواطنين بتركيز تبرعاتهم على المستلزمات الشتوية، كالأغطية والملابس الثقيلة، نظراً لبرودة الطقس الشديدة في تلك المناطق، مؤكدة الحاجة الماسة أيضاً للمواد الغذائية وحليب الأطفال. كما أوضحت أن الحملة ستستمر خلال الأيام القادمة بهدف جمع أكبر قدر ممكن من المساعدات.

وختمت ناز جلال حديثها بالقول: "جميع فرقنا متواجدة هنا من الصباح الباكر وحتى ساعة متأخرة من الليل"، معربة عن شكرها وتقديرها للمواطنين على استجابتهم وإيصال مساعداتهم في أي وقت.