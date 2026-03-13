كركوك: طائرتان مسيرتان تستهدفان مقراً مشتركاً للقوات العراقية والدولية

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مراسل كوردستان 24 في كركوك، سوران كامران، بأن قاعدة "كي وان" (K1) العسكرية الواقعة ضمن حدود المحافظة، تعرضت لاستهداف بواسطة طائرتين مسيرتين في تمام الساعة 08:35 من مساء اليوم الجمعة، 13 آذار.

وأوضح المراسل أن القاعدة تضم وحدات ثابتة من الجيش العراقي، ومقراً لفوج تابع لجهاز مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى مقر مؤقت لقوات التحالف الدولي ترتاده القوات الخاصة الأمريكية والفرنسية بشكل دوري.

ووفقاً للمعلومات الأولية، فإن الهجوم لم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية أو مادية، كما تأكد خلو القاعدة من أي جنود أجانب لحظة وقوع الاستهداف.

وحول مواقع سقوط الطائرتين المسيرتين، أشار مراسل كوردستان24، إلى أن إحداهما سقطت في أرضٍ نائية داخل محيط القاعدة العسكرية، بينما سقطت المسيرة الثانية في أرض زراعية قريبة من القاعدة بجهة قرية "كومبتلر".