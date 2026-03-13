الخارجية الأميركية: إجلاء أكثر من 50 ألف مواطن من الشرق الأوسط

أربيل (كوردستان 24)- كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، تومي بيجوت، عن تفاصيل أضخم عملية إجلاء لمواطني الولايات المتحدة من منطقة الشرق الأوسط.

مؤكداً أن أطقم الوزارة وفريق العمل المختص يعملون بنظام الاستجابة الطارئة على مدار الساعة (24/7) لضمان عودة المواطنين الراغبين في المغادرة.

وأعلن بيجوت في بيان رسمي أن الجهود المبذولة أسفرت عن عودة أكثر من 50 ألف أمريكي بأمان إلى أرض الوطن حتى الآن.

وأوضح أن الوزارة نجحت في تسيير أكثر من 40 رحلة طيران مستأجرة (Charter Flights) خصيصاً لنقل الرعايا الأمريكيين وتسهيل وصولهم.

وفيما يخص الدعم المباشر، أشار المتحدث إلى أن فرق العمل الميدانية والتقنية قدمت مساعدات لوجستية وتنسيقية مباشرة لنحو 34 ألف مواطن، من خلال خلية أزمة تعمل دون انقطاع لتذليل العقبات التي تواجه الأمريكيين في ظل التوترات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة.

تأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية واشنطن لتأمين سلامة رعاياها في الخارج، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لمغادرتهم مناطق الصراع وتأمين وصولهم إلى الولايات المتحدة.