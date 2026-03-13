سيروان بارزاني: استهداف القوات الفرنسية في مخمور عملية غادرة تجرُّ العراق نحو عدم الاستقرار

أربيل (كوردستان 24)- أصدر سيروان بارزاني، قائد محور الكوير-مخمور (المحور السادس) لقوات البيشمركة، بياناً رسمياً كشف فيه عن تفاصيل هجوم "إرهابي" استهدف مقراً مشتركاً لقوات البيشمركة والقوات الفرنسية ليلة أمس.

وأوضح سيروان بارزاني في بيانه، أن الهجوم نُفذ بواسطة ثلاث طائرات مسيرة، واستهدف بشكل مباشر موقع تمركز القوات الفرنسية العاملة ضمن المحور السادس، أسفر عن إصابة ستة من أفراد القوات الفرنسية، فارق أحدهم الحياة لاحقاً متأثراً بجراحه الخطيرة.

وعبر قائد المحور عن استغرابه وقلقه الشديدين جراء هذا الاعتداء، مؤكداً أن القوات الفرنسية وقوات البيشمركة تقف في خندق واحد بالتنسيق مع الجيش العراقي لمواجهة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي، وضمان أمن واستقرار إقليم كوردستان والعراق ككل.

وشدد سيروان بارزاني على أن "قوات البيشمركة والقوات الفرنسية ليست طرفاً في الصراع الدائر حالياً في المنطقة".

ووصف الهجوم بأنه "عملية غير عادلة وغادرة" في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد، محذراً من أن مثل هذه الأفعال تدفع بالعراق نحو حالة من عدم الاستقرار الشامل.

واختتم البيان بتقديم خالص التعازي والمواساة لعائلة وذوي الجندي الفرنسي الذي قضى في الهجوم، معرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.