السوداني لـ ماكرون: سنحقق في الهجوم على القوات الفرنسية

أربيل (كوردستان 24)- تلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جرى خلاله التباحث في آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لوقف الأعمال العسكرية التي انطلقت بعد بدء الحرب على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأوضح السوداني أنّ العراق لن يدخر جهداً في سبيل تحقيق وقف إطلاق النار، وإنهاء الحرب التي توسعت وباتت تهدد استقرار المنطقة وأمنها على المدى البعيد.

مجدداً رفض العراق "الاعتداء السافر الذي طال السيادة العراقية، وتسبب في ارتقاء عدد من الشهداء بين صفوف قواتنا الأمنية من الحشد الشعبي، لأجل خلط الأوراق وتقويض السلم المجتمعي الذي تحقق بفضل أداء العراقيين وتضحياتهم في محاربة الإرهاب".

كما عبر السوداني عن الأسف والتضامن لوقوع ضحايا فرنسيين بين القوة المتواجدة في محافظة أربيل، ضمن التحالف الدولي لمحاربة داعش.

مؤكداً إجراء تحقيق بالحادث المذكور واتخاذ الإجراءات اللازمة بمنع تكرار هذا الاستهداف، وفق بيانٍ أصدره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الاتحادي.

من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي دعمه للجهود الإقليمية والدولية الساعية إلى وقف الحرب، ومنع تفاقم الأوضاع الأمنية.

مشدداً على دور العراق المحوري في تسهيل هذه التفاهمات، بما يعود إيجاباً على استقرار المنطقة، كما أشار إلى ضرورة استمرار التنسيق الثنائي في هذا المجال.