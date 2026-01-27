جرس البرلمان يقرع إيذانا بانعقاد الجلسة المقررة لانتخاب رئيس الجمهورية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أفاد مراسل كوردستان24 في بغداد، اليوم الثلاثاء 27 كانون الثاني 2026، أن جرس البرلمان قرع إيذانا بانعقاد جلسة البرلمان المقررة لانتخاب رئيس الجمهورية.

وتعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية محطة حاسمة ضمن الاستحقاقات التي أعقبت انتخابات 2025، إذ ينص الدستور على انتخاب الرئيس بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، على أن يكون المنصب من حصة الكورد وفق العرف السياسي.

وكان مجلس النواب العراقي، قد أعلن الجمعة، عن القائمة النهائية لمرشحي منصب رئيس جمهورية العراق.

وشملت القائمة التي نشرتها الدائرة الإعلامية للمجلس، 18 مرشحاً هم:

1. شوان حويز فريق نامق

2. أحمد عبد الله توفيق أحمد

3. حسين طه حسن محمد سنجاري

4. نجم الدين عبد الكريم حمه كريم نصر الله

5. اسو فريدون علي

6. سامان علي إسماعيل شالي

7. صباح صالح سعيد

8. عبد الله محمد علي ظاهر العلياوي

9. عبد اللطيف محمد جمال رشيد شيخ محمد

10. إقبال عبد الله أمين حليوي

11. نزار محمد سعيد محمد كنجي

12. سردار عبد الله محمود تايمز

13. فؤاد محمد حسين بكي

14. مثنى أمين نادر

15. خالد صديق عزيز محمد

16. آزاد مجيد حسن

17. رافع عبد الله حميد موسى

18. سالم حواس علي الساعدي".