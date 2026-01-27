مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته

منذ 22 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أفاد نائب رئيس مجلس النواب العراقي، فرهاد أتروشي، اليوم الثلاثاء 27 كانون الثاني 2026، بتأجيل انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وقال أتروشي للصحفيين، ضمنهم فريق كوردستان24، إن التأجيل جاء بناءً على طلب الحزبين الكورديين، الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني.

وفقاً لأتروشي، لم يتم تحديد الموعد المقبل لعقد الجلسة، مطمئناً إلى أنه لا يزال هناك وقت لانعقاد الجلسة، وأن الأمر لم يخرج عن الإطار القانوني، دون الدوخل في فراغ دستوري.

وأفضى عدم توصل الأطراف الكوردية إلى نتائج نهائية بشأن منصب رئيس الجمهورية، إلى مطالبات بتأجيل جلسة مجلس النواب العراقي لإعطاء فرصة أكبر للحوار والمفاوضات.

وصرحت عضو مجلس النواب العراقي، سروة محمد، لـ "كوردستان 24" اليوم الثلاثاء 27 كانون الثاني/يناير 2026، بأنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق حتى الآن بشأن منصب رئيس الجمهورية، ولهذا السبب طُلب تأجيل اجتماع البرلمان.

من جهتها، قالت عضو البرلمان العراقي أشواق جاف، إن هذا الطلب يهدف إلى توفير وقت إضافي كفرصة للوصول إلى تفاهمات مشتركة.

وفي السياق ذاته، أشار النائب شيروان دوبرداني إلى أن الوضع الحساس الذي تمر به المنطقة يتطلب حسم ملف منصب رئيس الجمهورية بشكل سريع، مؤكداً أن "منصب رئيس الجمهورية هو حصة المكون الكوردي، وليس حصة جهة سياسية محددة بذاتها".

يأتي هذا في وقت أفاد فيه مراسل "كوردستان 24" في بغداد، ئارام بختيار، بأن جرس البرلمان قد قُرع قبل قليل لدعوة النواب للدخول لبدء الجلسة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.

وأضاف المراسل أن رئيس مجلس النواب العراقي أصدر بياناً قبل قليل، أوضح فيه أن كتلتي الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني طلبتا تأجيل جلسة اليوم.

يُذكر أن المدة القانونية لانتخاب رئيس الجمهورية وفقاً للدستور تنتهي غداً الأربعاء عند الساعة 12 ظهراً. وبناءً على ذلك، إذا عُقدت الجلسة اليوم ولم يكتمل النصاب القانوني، فسيتم تأجيلها، فيما تشير المعلومات إلى وجود اتفاق على تأجيل جلسة اليوم إلى وقت غير مسمى.

كما أشار المراسل إلى أن كتلة الإطار التنسيقي قررت دخول جزء من نوابها إلى القاعة وبقاء الجزء الآخر في الخارج، بينما لن تشارك كتلتا الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني في الجلسة، وذلك لضمان تأجيلها وإتاحة المجال للتوصل إلى اتفاق.

من جهته، أعلن النائب عن كتلة الاعمار والتنمية في مجلس النواب العراقي انهم لم يحسموا موقفهم بعد من اختيار رئيس الجمهورية وانهم بانتظار التوجيهات من محمد شياع السوداني حول التصويت لمرشح المنصب.

وقال النائب احمد كريم في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء 27 كانون الثاني 2026، "ان الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني طالبوا رئاسة مجلس النواب العراقي بتأجيل جلسة اليوم المخصصة لاختيار رئيس الجمهورية".

وأضاف، انه "تم تأجيل الجلسة الى يوم الاحد القادم كون ان ايام العطل لا تدخل ضمن المدة الدستورية، وعليه فان تأجيل الجلسة الى يوم الاحد القادم ليس مخالفا للقانون والمدد الدستورية".

وأشار الناب الى، انهم في كتلة الاعمار والتنمية لم يحسموا موقفهم بعد في اختيار رئيس الجمهورية، وينتظرون التوجيهات من محمد شياع السوداني رئيس القائمة".

وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي، تسلمه طلبات من الحزب الديمقراطي الكوردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني لتأجيل جلسة اليوم الثلاثاء الموافق 27 كانون الثاني، والمخصَّصة لانتخاب رئيس الجمهورية؛ لإعطاء مزيد من الوقت للتفاهم والاتفاق بين الحزبين.

وصرحت النائبة آفيستا مام يحيى، لـ كوردستان24، أنهم قدموا طلباً للحلبوسي، لتأجيل جلسة انتخاب الرئيس، بناءً على رغبة الاتحاد الوطني، لكسب المزيد من الوقت في سبيل التوصل الى تفاهم مشترك.

وتعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية محطة حاسمة ضمن الاستحقاقات التي أعقبت انتخابات 2025، إذ ينص الدستور على انتخاب الرئيس بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، على أن يكون المنصب من حصة الكورد وفق العرف السياسي.