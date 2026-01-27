مؤسسة بارزاني الخيرية تعلن إحصائيات مساعداتها في غرب كوردستان

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلن رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية، موسى أحمد، اليوم الثلاثاء 27 كانون الثاني/يناير 2026، خلال مؤتمر صحفي، عن أحدث إحصائيات الأنشطة والمساعدات التي قدمتها المؤسسة للأشقاء في روج آفا (غربي كوردستان).

وصرح رئيس المؤسسة بأن المساعدات شملت قطاعات مختلفة مثل التربية والتعليم، الصحة، وسبل العيش والأمن الغذائي.

ووفقاً للإحصائيات، تمكنت المؤسسة حتى الآن من تقديم الخدمات التالية:

قطاع التعليم: تأمين وإيصال المحروقات (الوقود) لـ 108 مدارس لضمان استمرار العملية التعليمية في ظروف مناسبة، بالإضافة إلى توزيع مساعدات متنوعة في 82 مدرسة أخرى.

فرص العمل: توفير فرص عمل لـ 289 شخصاً، مما كان له أثر مباشر في تحسين المستوى المعيشي لعوائلهم.

الأمن الغذائي: توزيع 9 آلاف و330 وجبة غذائية ساخنة على المواطنين في المنطقة.

القطاع الصحي: تقديم الخدمات الطبية والعلاج لـ ألفين و749 شخصاً ممن كانوا بحاجة إلى الرعاية الصحية.

وأكد موسى أحمد أن مؤسسة بارزاني الخيرية، وانطلاقاً من رسالتها الإنسانية، ستستمر في إيصال المساعدات إلى مختلف المناطق في روج آفا (غربي كوردستان).