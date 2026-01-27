فرار عائلات من عناصر داعش من مخيم الهول

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- رصد نشطاء المرصد السوري، الليلة الفائتة، فرار عشرات الأفراد “نساء ورجال وأطفال” من عائلات عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” من مخيم الهول بريف الحسكة.

ووفقاً للمعلومات، جاء ذلك عقب هجوم عائلات عناصر التنظيم على أحد “حراس المخيم” التابعين لقوى الأمن الداخلي في وزارة الداخلية السورية والاعتداء عليه، وحدوث إطلاق النار من قبل عناصر قوى الأمن الداخلي، فيما تم فرار بعض عائلات تنظيم الدولة الإسلامية من المخيم، دون معرفة أماكن توجهها. ولا يزال التوتر قائماً في المخيم، وسط حالة من الخوف والذعر تسود بين أهالي المنطقة نتيجة فرار هؤلاء العناصر.

ويأتي ذلك في ظل الفوضى الأمنية التي يشهدها “مخيم الهول” بعد سيطرة القوات التابعة للحكومة الانتقالية عليه.

ويعد مخيم الهول، الواقع في ريف محافظة الحسكة السورية، واحداً من أخطر المخيمات في العالم. لسنوات طويلة، وُصف بأنه "قنبلة موقوتة" و"عاصمة الظل" لتنظيم داعش، حيث كان يضم عشرات الآلاف من عوائل عناصر التنظيم من جنسيات مختلفة.