الاعمار والتنمية: لم نحسم خيارنا لرئاسة الجمهورية وننتظر توجيهات السوداني

منذ 28 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلن النائب عن كتلة الاعمار والتنمية في مجلس النواب العراقي انهم لم يحسموا موقفهم بعد من اختيار رئيس الجمهورية وانهم بانتظار التوجيهات من محمد شياع السوداني حول التصويت لمرشح المنصب.

وقال النائب احمد كريم في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء 27 كانون الثاني 2026، "ان الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني طالبوا رئاسة مجلس النواب العراقي بتأجيل جلسة اليوم المخصصة لاختيار رئيس الجمهورية".

وأضاف، انه "تم تأجيل الجلسة الى يوم الاحد القادم كون ان ايام العطل لا تدخل ضمن المدة الدستورية، وعليه فان تأجيل الجلسة الى يوم الاحد القادم ليس مخالفا للقانون والمدد الدستورية".

وأشار الناب الى، انهم في كتلة الاعمار والتنمية لم يحسموا موقفهم بعد في اختيار رئيس الجمهورية، وينتظرون التوجيهات من محمد شياع السوداني رئيس القائمة".

وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي، تسلمه طلبات من الحزب الديمقراطي الكوردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني لتأجيل جلسة اليوم الثلاثاء الموافق 27 كانون الثاني، والمخصَّصة لانتخاب رئيس الجمهورية؛ لإعطاء مزيد من الوقت للتفاهم والاتفاق بين الحزبين.

وصرحت النائبة آفيستا مام يحيى، لـ كوردستان24، أنهم قدموا طلباً للحلبوسي، لتأجيل جلسة انتخاب الرئيس، بناءً على رغبة الاتحاد الوطني، لكسب المزيد من الوقت في سبيل التوصل الى تفاهم مشترك.

أفاد مراسل كوردستان24 في بغداد، اليوم الثلاثاء 27 كانون الثاني 2026، أن جرس البرلمان قرع إيذانا بانعقاد جلسة البرلمان المقررة لانتخاب رئيس الجمهورية.

وتعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية محطة حاسمة ضمن الاستحقاقات التي أعقبت انتخابات 2025، إذ ينص الدستور على انتخاب الرئيس بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، على أن يكون المنصب من حصة الكورد وفق العرف السياسي.