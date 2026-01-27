شيروان دوبرداني: منصب رئيس الجمهورية استحقاق للكورد وليس لجهة سياسية بعينها

منذ 32 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أفضى عدم توصل الأطراف الكوردية إلى نتائج نهائية بشأن منصب رئيس الجمهورية، إلى مطالبات بتأجيل جلسة مجلس النواب العراقي لإعطاء فرصة أكبر للحوار والمفاوضات.

وأشار النائب شيروان دوبرداني إلى أن الوضع الحساس الذي تمر به المنطقة يتطلب حسم ملف منصب رئيس الجمهورية بشكل سريع، مؤكداً أن "منصب رئيس الجمهورية هو حصة المكون الكوردي، وليس حصة جهة سياسية محددة بذاتها".

من جهتها، صرحت عضو مجلس النواب العراقي، سروة محمد، لـ "كوردستان 24" اليوم الثلاثاء 27 كانون الثاني/يناير 2026، بأنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق حتى الآن بشأن منصب رئيس الجمهورية، ولهذا السبب طُلب تأجيل اجتماع البرلمان.

وقالت عضو البرلمان العراقي أشواق جاف، إن هذا الطلب يهدف إلى توفير وقت إضافي كفرصة للوصول إلى تفاهمات مشتركة.

يأتي هذا في وقت أفاد فيه مراسل "كوردستان 24" في بغداد، ئارام بختيار، بأن جرس البرلمان قد قُرع قبل قليل لدعوة النواب للدخول لبدء الجلسة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.

وأضاف المراسل أن رئيس مجلس النواب العراقي أصدر بياناً قبل قليل، أوضح فيه أن كتلتي الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني طلبتا تأجيل جلسة اليوم.

يُذكر أن المدة القانونية لانتخاب رئيس الجمهورية وفقاً للدستور تنتهي غداً الأربعاء عند الساعة 12 ظهراً. وبناءً على ذلك، إذا عُقدت الجلسة اليوم ولم يكتمل النصاب القانوني، فسيتم تأجيلها، فيما تشير المعلومات إلى وجود اتفاق على تأجيل جلسة اليوم إلى وقت غير مسمى.

كما أشار المراسل إلى أن كتلة الإطار التنسيقي قررت دخول جزء من نوابها إلى القاعة وبقاء الجزء الآخر في الخارج، بينما لن تشارك كتلتا الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني في الجلسة، وذلك لضمان تأجيلها وإتاحة المجال للتوصل إلى اتفاق.