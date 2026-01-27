القنصل الأمريكي يستذكر ضحايا أنفال الشعب الكوردي وجرائم داعش

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أصدرت القنصلية العامة الأمريكية اليوم الثلاثاء، رسالة بمناسبة اليوم الدولي لذكرى الهولوكوست، أعربت فيها عن تقديرها لضحايا تلك الكارثة والمآسي الإنسانية الأخرى.

وجاء في الرسالة: "اليوم هو اليوم الدولي لذكرى الهولوكوست. إننا نستذكر ونكرم ضحايا الهولوكوست وضحايا الكوارث الأخرى، ومن بينها حملات الأنفال ضد الشعب الكوردي والفظائع التي ارتكبها تنظيم داعش ضد جميع مكونات العراق".

كما أشارت الرسالة إلى مقولة للرئيس ترامب قال فيها: "سنحافظ على الذاكرة الأبدية حية لجميع الذين فقدوا حياتهم في تلك المآسي، وفوق كل هذا، نتعهد بأننا لن ننسى أبداً الجرائم الوحشية للهولوكوست".

واختتمت القنصلية الأمريكية رسالتها بالقول: "من خلال التأمل في هذه الصفحات المظلمة من التاريخ، نجدد التزامنا بالوقوف ضد الحقد والكراهية، ومنع تكرار أي نوع من المآسي في المستقبل".