الجيش الأميركي يبدأ مناورات جوية لرفع الجاهزية والاستجابة للطوارئ في المنطقة

منذ 14 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن القوات الجوية التاسعة (AFCENT) بدأت بتنفيذ مناورات عسكرية جوية واسعة النطاق تستمر لعدة أيام، تهدف إلى إظهار القدرة العالية على الانتشار السريع واستمرارية العمليات القتالية ضمن حدود نطاق مسؤوليتها.

وأوضحت "سنتكوم" في بيان رسمي صدر اليوم الثلاثاء، أن الهدف من هذه التدريبات هو رفع كفاءة نشر المعدات والأفراد، وتعزيز الشراكات الإقليمية، والتحضير للاستجابة السريعة لأي طوارئ في المنطقة.

كما تتضمن المناورات اختبار آليات النقل الخاطف للطائرات والطواقم، وإدارة القيادة والسيطرة متعددة الجنسيات في مواقع جغرافية متنوعة.

من جانبه، صرح "ديريك فرانس"، قائد القوات الجوية المركزية الأمريكية، قائلاً: "يثبت طيارونا قدرتهم على العمل بدقة متناهية تحت أقسى الظروف وبالتنسيق مع شركائنا، هذه الخطوة تعكس التزامنا بجاهزية قواتنا لتنفيذ المهام المطلوبة في الزمان والمكان المناسبين".

وأشار البيان إلى أن القوات الأمريكية ستنتقل خلال التمرين إلى مواقع "غير متوقعة" لاختبار إجراءات التأسيس السريع للقواعد الجوية وعمليات الإقلاع والعودة.

كما شددت القيادة المركزية على أن كافة الأنشطة تتم بموافقة وتنسيق كامل مع السلطات المدنية والعسكرية في دول المنطقة، مع احترام السيادة الوطنية، لإيصال رسالة "السلام من خلال القوة" وردع أي محاولات اعتداء أو سوء فهم استراتيجي.