إيران تؤكّد مقتل وزير استخباراتها إسماعيل الخطيب

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، مقتل وزير المخابرات الإيراني إسماعيل الخطيب، وذلك بعد ساعات من إعلان إسرائيل خبر مقتله.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أكّد تصفية وزير المخابرات الإيراني في عملية جرت الليلة الماضية.

وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع لتقييم الوضع الأمني عقده كاتس مع كبار المسؤولين العسكريين الاسرائیلیین.

وقال كاتس في تصريحاته إن الساعات المقبلة ستشهد "مفاجآت كبيرة" على كافة جبهات القتال.

مشيراً إلى أن هذه التطورات ستؤدي إلى تصعيد وتيرة المواجهة التي تخوضها إسرائيل ضد إيران وحزب الله.

وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي أن شدة الضربات الموجهة إلى الداخل الإيراني في تزايد مستمر، واصفاً المرحلة الحالية بأنها "مرحلة حاسمة".

كما شدد كاتس على موقف بلاده بالقول: إن سياسة إسرائيل واضحة وقاطعة؛ لا يوجد أحد في إيران يتمتع بالحصانة، والجميع في مرمى النيران.

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً غير مسبوق، وسط ترقب دولي لما ستسفر عنه الساعات القادمة في ظل التهديدات الإسرائيلية بتوسيع نطاق العمليات العسكرية.