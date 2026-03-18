قصف أميركي إسرائيلي على منشأة غاز إيرانية رئيسية في الخليج

منذ 45 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- تعرضت منشآت في حقل رئيسي لإنتاج الغاز على السواحل الجنوبية لإيران المطلة على الخليج، لضربات أميركية-إسرائيلية ما تسبب باندلاع حريق الأربعاء، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي في الجمهورية الإسلامية.

ونقلت القناة عن إحسان جهانيان، نائب محافظ بوشهر حيث تقع المنشآت في جنوب إيران، "قبل لحظات، تعرض قسم من منشآت الغاز في منطقة جنوب بارس الاقتصادية الخاصة بالطاقة في عسلوية، للقصف بمقذوفات أطلقها العدو الأميركي- الإسرائيلي".

وأشارت الى أن فرق الإطفاء تعمل على احتواء الحريق المندلع في المكان، وفق ما نقلته فرانس برس.

تتشارك إيران وقطر حقل بارس الجنوبي/حقل غاز الشمال، وهو أكبر حقول الغاز في العالم، ويوفر نحو 70 في المئة من حاجات الجمهورية الإسلامية من الغاز للاستهلاك المحلي.

وبدأت طهران تطوير القسم التابع لها من الحقل في أواخر التسعينيات من القرن الماضي.

وسبق لإسرائيل أن استهدفت منشآت غاز إيرانية مرتبطة بهذا الحقل خلال حرب الاثني عشر يوما التي أطلقتها على الجمهورية الإسلامية في حزيران/يونيو 2025.