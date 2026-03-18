وزارة البيشمركة: هجومان بطائرات مسيرة يستهدفان مقرين لنا في أربيل والسليمانية

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة البيشمركة، اليوم الأربعاء 18 آذار 2026، أن مقرين تابعين لوحداتها في محافظتي أربيل والسليمانية تعرضا لهجمات بطائرات مسيرة، مما أسفر وللأسف عن إصابة ثلاثة من مقاتلي البيشمركة الأبطال.

وأشار البيان إلى أن "هذا الاعتداء غير المسؤول يأتي في وقت تعرضت فيه مقرات قوات البيشمركة للقصف عدة مرات سابقاً، وقد أبلغنا القائد العام للقوات المسلحة العراقية وقيادة العمليات المشتركة بهذه الانتهاكات".

وجاء في نص البيان: "إننا ندين بشدة هذه الأعمال الإرهابية، ونطالب القائد العام للقوات المسلحة العراقية بالنهوض بمسؤولياته القانونية ووضع حد لهذه الاعتداءات الداخلية، كما نشدد على ضرورة اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة لردع تلك الجماعات الخارجة عن القانون ومنع تكرار مثل هذه الأفعال التي تشكل تهديداً لأمن المنطقة".

