إيران تتوعّد باستهداف منشآت الطاقة في الخليج بعد الهجوم على حقلٍ للغاز

أربيل (كوردستان 24)- توعدت إيران الأربعاء باستهداف منشآت الطاقة في الخليج، بعدما أفاد الاعلام الرسمي عن تعرض منشآت في حقل بارس الرئيسي للغاز لضربات في إطار الحرب الأميركية-الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء، وهو غرفة العمليات المركزية للقوات المسلحة الإيرانية، "سنقصف بشدة مصدر العدوان، ونعتبر أن استهداف البنية التحتية للوقود والطاقة والغاز... هو أمر مشروع".

بدوره، نشر التلفزيون الرسمي قائمة بأهداف محتملة تشمل منشآت للنفط والغاز في السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، قائلا إنها "أصبحت أهدافا مباشرة ومشروعة، وسيتمّ استهدافها خلال الساعات المقبلة".