طقس العراق.. أمطار رعدية وثلوج وانخفاض في درجات الحرارة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار والثلوج وانخفاضاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي اليوم الاربعاء 28 كانون الثاني 2026، أن "غداً الخميس سيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائماً في المنطقة الشمالية مع تساقط أمطار متفرقة تكون رعدية، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات على العموم، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي المطر (4-6) كم".

وتابع، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الخميس في جميع محافظات العراق، كالتالي: السليمانية 9، دهوك ونينوى وأربيل 11، كركوك 13، صلاح الدين 14، الأنبار 15، ديالى 16، بغداد 17، بابل وكربلاء المقدسة وواسط 18، النجف الأشرف والمثنى 19، ميسان والديوانية 20، وذي قار والبصرة 21".

وأضاف، أن "يوم الجمعة سيكون الطقس غائماً في المنطقتين الوسطى والشمالية مع تساقط أمطار تكون رعدية في المنطقة الشمالية كما تتساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية، وغائماً جزئياً في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم، والرؤية الأفقية (8-10) كم وفي المطر والثلج (4-6) كم".

وأشار إلى، أن "طقس يوم السبت سيكون غائماً في المنطقتين الوسطى والشمالية مع تساقط أمطار رعدية في المنطقة الشمالية كما تتساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية، وصحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات على العموم، والرؤية الأفقية (8-10) كم وفي المطر (4-6) كم".

وبين، أن "الأحد القادم سيكون الطقس غائماً في المنطقة الشمالية مع تساقط أمطار تكون رعدية أحياناً وغائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في المنطقة الشمالية، والرؤية الأفقية (8-10) كم وفي المطر (4-6) كم".