تحت شعار "ضفائر روجآفا".. فنان تشكيلي يفتتح معرضاً في برلين ويخصص ريعه لدعم "روجافا"

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- يستعد الفنان التشكيلي الكوردي ، لقمان أحمد، لافتتاح معرض فني جديد في العاصمة الألمانية برلين تحت عنوان "كزي روجآفا" (ضفائر روجآفا)، معلناً تخصيص كامل عائدات المعرض لدعم أبناء الشعب الكوردي في "روجآفا" (شمال وشرق سوريا)، كخطوة تضامنية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة.

وفي تصريح لشبكة "كوردستان 24"، اليوم الأربعاء 28 كانون الأول/ديسمبر، أوضح الفنان لقمان أحمد أن المعرض يضم 50 لوحة فنية بأحجام متوسطة تتراوح ما بين (50 إلى 70 سم)، مشيراً إلى أنه يسعى لعرض لوحات جدارية ضخمة أيضاً لضمان تحقيق مبيعات جيدة تساهم في تقديم دعم مالي ملموس.

وأضاف أن المعرض سيشمل لوحات أصلية، إلى جانب نسخ مطبوعة، بأسعار مناسبة لتكون في متناول الجميع.

وحول الرسالة الفنية للمعرض، قال أحمد: "أسعى من خلال ريشتي لتجسيد آلام ومعاناة الكورد في روجآفا، ولوحاتي هي وثيقة حية تعكس الواقع الراهن؛ من قصّ الضفائر التي شاهدناها لدى النساء الكورديات كرمز للمقاومة، إلى محاولات التهجير القسري من ديارنا". وأكد بتحدٍّ: "رسالتي هي أنَّه لا توجد قوة قادرة على كسر إرادة الشعب الكوردي، فنحن نمتلك عزيمة لا تلين".

ووجه الفنان المقيم في ألمانيا نداءً إلى الجالية الكوردية في برلين وعموم ألمانيا، إضافة إلى الجمهور الألماني والأجانب، لزيارة المعرض واقتناء اللوحات، موضحاً أن الهدف الأساسي هو تحويل الفن إلى وسيلة إغاثية لمساعدة المتضررين في روجآفا الذين هم بأمس الحاجة للعون.

وفي سياق متصل، انتقد لوقمان أحمد مواقف بعض المثقفين والفنانين العرب الذين اتخذوا مواقف معادية للكورد خلال الأزمات الأخيرة، مشيراً بالاسم إلى فنان الكاريكاتير علي فرزات، معتبراً أن بعضهم استخدم فنه للهجوم على الحقوق الكوردية. وقال: "واجبنا كفنانين كورد أن نواجه هذا الهجوم عبر فننا؛ فالفن بالنسبة لنا ليس مجرد لوحة جميلة للعرض، بل هو شكل من أشكال المقاومة".

واختتم الفنان الكوردي حديثه بالإعراب عن فخره بوحدة الصف الكوردي في الشتات، قائلاً: "أنا سعيد جداً برؤية الكورد في كل أنحاء العالم يتحدون من أجل حقوقهم القومية. لقد استطعنا إيصال صوتنا للعالم أجمع، وسنستمر حتى نيل كامل حقوقنا المشروعة".

ومن المقرر أن يفتتح المعرض أبوابه أمام الزوار في العاصمة برلين بتاريخ 7 شباط/فبراير 2026.