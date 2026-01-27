7 طرق يوصي بها المعالجون للاستفادة من "تشات جي بي تي" نفسياً

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- سواء أحببنا تطبيق الدردشة تشات جي بي تي أم لم نحبه، فإنه –والذكاء الاصطناعي عموماً– أصبح جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، ومن المرجح أن يظل كذلك في المستقبل المنظور. وقد لا يتبادر إلى الأذهان اعتباره أداة داعمة للصحة النفسية، إلا أن هناك طرقاً مدهشة يمكن من خلالها استخدامه لتعزيز الصحة النفسية والرفاهية العامة.

هل يمكن لـ"تشات جي بي تي" أن يُحسّن صحتنا النفسية فعلاً؟

تقول ميكي لي إليمبابي، الحاصلة على دكتوراه في علم النفس: "بوجه عام، يمكن أن يكون تطبيق (تشات جي بي تي) أداة قيّمة وتكميلية لدعم الصحة النفسية، بشرط إدراك حدوده".

وتشمل هذه الحدود عدم إمكانية استخدام تشات جي بي تي بديلاً عن العلاج النفسي، أو عن التواصل البشري المباشر. وتؤكد إليمبابي: "في مجال الصحة النفسية، أجد أن (تشات جي بي تي) مفيد للغاية كخطوة تمهيدية".

وكما توضح إليمبابي، يستطيع تشات جي بي تي توفير معلومات عامة عن الصحة النفسية، إلى جانب توجيه الأفراد نحو أشكال دعم أكثر شمولاً وتخصصاً، مثل العلاج النفسي أو التقييمات النفسية. كما يمكنه إرشاد المستخدمين إلى موارد إضافية مفيدة، كالمواقع الإلكترونية والكتب المتخصصة.

من جهتها، تقول ميشيل إنجلش، الاختصاصية الاجتماعية المرخصة والمديرة التنفيذية السريرية في مركز هيلثي لايف ريكفري: "يُعد تطبيق (تشات جي بي تي) أداة تنظيمية ممتازة؛ إذ يساعد على صياغة الأفكار، ويقدّم إرشادات عامة حول الصحة النفسية واستراتيجيات التعامل معها".

وتضيف إنجلش: "كما أنه مفيد في فهم المشاعر، وتعلّم ممارسات الرعاية الذاتية؛ بل وحتى في كتابة سيناريوهات للتعامل مع المحادثات الصعبة".

1- المساعدة في كتابة اليوميات

أثبتت الدراسات أن كتابة اليوميات تُعد وسيلة فعّالة للتعامل مع تحديات الصحة النفسية. غير أن البدء في الكتابة ليس أمراً سهلاً دائماً؛ خصوصاً عند مواجهة صفحة بيضاء، في ظل الشعور بالإرهاق النفسي والعاطفي.

وتوضح إنجلش: "يمكن لـ(تشات جي بي تي) أن يقدّم اقتراحات، أو يساعد في تنظيم المشاعر، بما يتيح التعبير عن الأفكار بطريقة أكثر منطقية". وبهذه الطريقة، يصبح من الأسهل مراجعة اليوميات دون التشتت بين أفكار متداخلة أو مشوشة، كما يسهل تتبع الأنماط والتقدم والمحفزات بمرور الوقت.

2- تفريغ الأفكار

تقول الدكتورة إليمبابي إن «تشات جي بي تي» يُعد مصدراً ممتازاً لدعم مهارات إدارة الوقت، بما يشمل بدء المهام وتنظيمها وتحديد أولوياتها. وتضيف: "بالنسبة لعملائي الذين تم تشخيصهم باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ويواجهون صعوبة في هذا الجانب، أقترح عليهم استخدام (تشات جي بي تي) لتفريغ جميع مهام وأفكار الأسبوع قبل تحديد نقطة البداية".

وبعد تفريغ كل الأفكار بهذه الطريقة، يمكن لـ"تشات جي بي تي" المساعدة في تنظيمها، ما يجعل قائمة المهام أقل إرهاقاً وأكثر قابلية للتنفيذ.

3- التثقيف النفسي

يُعد التثقيف النفسي أحد الأساليب المستخدمة في العلاج النفسي؛ حيث يتعرّف المراجِع على الأعراض والتشخيص وخيارات العلاج المرتبطة بالتحديات النفسية التي يواجهها. وفي هذا السياق، ترى غايل كلارك، الاختصاصية الاجتماعية السريرية المرخَّصة والمتخصصة في علاج الإساءة العاطفية، أن تشات جي بي تي يمثل أداة فعّالة للتثقيف النفسي.

وتوضح قائلة: "يوفّر (تشات جي بي تي) منصة محايدة، سهلة الوصول، وفورية للأشخاص الذين يعانون من مشكلات في صحتهم النفسية. كما يمكنه تقديم تثقيف نفسي مباشر من خلال شرح ردود الفعل تجاه الصدمات، أو أعراض الاضطرابات النفسية، أو استكشاف خيارات علاجية مختلفة".

4- تبادل الأفكار حول استراتيجيات التأقلم

عند مواجهة تحدٍّ نفسي، قد يشعر الفرد بالإرهاق خلال محاولته تحديد أفضل الطرق للتعامل مع الأعراض وإدارتها. وقد يبحث أيضاً عن أفكار جديدة لممارسات مثل التأمل، وتمارين اليقظة الذهنية، أو حتى عبارات إيجابية تعزز الصحة النفسية.

وتشير كلارك إلى أن "تشات جي بي تي" يُعد أداة ممتازة لتبادل الأفكار حول استراتيجيات التأقلم؛ إذ يمكنه توفير تمارين يقظة ذهنية مخصصة، ومحفزات لكتابة اليوميات، وأنشطة أخرى تدعم الصحة النفسية وتعزز المرونة.

5- تنظيم قوائم المهام

إلى جانب تنظيم الأفكار المتناثرة، يمكن لـ"تشات جي بي تي" أن يكون أداة فعّالة لتنظيم قوائم المهام بشكل عام. وتوضح إنجلش: "عندما يكون الذهن مشتتاً، يصبح من الصعب تحديد ما ينبغي إنجازه أولاً. يساعدك (تشات جي بي تي) على فرز المهام، وترتيب أولوياتها، أو حتى تقسيمها إلى خطوات أصغر تجعلها أسهل في التعامل".

وبذلك، يتجنب الشخص الوقوع في دوامة التفكير دون معرفة نقطة البداية.

6- صياغة ردود مناسبة للتواصل مع الأشخاص الصعبين

توضح كلارك أن تشات جي بي تي يُعد أداة فعّالة لتخفيف العبء العاطفي عند التواصل مع أشخاص صعبين أو مسيئين. وتضيف: "من الأساليب الشائعة في الإساءة إغراق الضحية بالرسائل، أو توجيه هجمات شخصية، أو جرّها إلى نقاشات لا تنتهي".

ويساعد تشات جي بي تي في صياغة ردود مختصرة وواضحة دون الحاجة إلى الانخراط العاطفي في تلك اللحظة. وتقول كلارك: "من خلال استغلال افتقار (تشات جي بي تي) للعنصر البشري، أنصح العملاء بتوجيهه لكتابة ردود قصيرة ومباشرة على أي رسائل".

7- جمع المعلومات بين جلسات العلاج

في بعض الأحيان، قد ينصح المعالِج بإجراء بحث بسيط بين جلسات العلاج، أو يقترح مشاهدة فيلم معين، أو قراءة كتاب، أو الاستماع إلى بودكاست. ويمكن استخدام تشات جي بي تي بطريقة مشابهة في هذا السياق.

وتوضح كلارك: "أوصي باستخدامه كأداة لجمع المعلومات بين الجلسات، تماماً كما أوصي باستخدام محركات البحث للعثور على بودكاست أو جلسات تأمل تتناسب مع احتياجات الفرد".