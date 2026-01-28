سيناتور أمريكي: الكورد شركاء واشنطن الأكثر فاعلية في محاربة داعش

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أكد السيناتور الأميركي كريس كوونز أن الحلفاء الكورد في سوريا كانوا، على مدى سنوات، من بين "أكثر الشركاء فاعلية للولايات المتحدة في مكافحة تنظيم داعش".

وقال كوونز في تدوينة على منصة اكس، إن "حلفاءنا الكورد في سوريا كانوا لسنوات من بين أكثر شركائنا فاعلية في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية، والولايات المتحدة يجب أن تواصل الوقوف إلى جانب شركائها الكورد".

وأضاف أن دعم الكورد يأتي "في إطار السعي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط"، مؤكداً التزام بلاده بالاستمرار في هذا النهج.