سيناتور أمريكي: الكورد شركاء واشنطن الأكثر فاعلية في محاربة داعش
أربيل (كوردستان24)- أكد السيناتور الأميركي كريس كوونز أن الحلفاء الكورد في سوريا كانوا، على مدى سنوات، من بين "أكثر الشركاء فاعلية للولايات المتحدة في مكافحة تنظيم داعش".
وقال كوونز في تدوينة على منصة اكس، إن "حلفاءنا الكورد في سوريا كانوا لسنوات من بين أكثر شركائنا فاعلية في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية، والولايات المتحدة يجب أن تواصل الوقوف إلى جانب شركائها الكورد".
وأضاف أن دعم الكورد يأتي "في إطار السعي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط"، مؤكداً التزام بلاده بالاستمرار في هذا النهج.
Our Kurdish allies in Syria have for years been among our most effective partners in combatting the Islamic State. The United States must continue to stand with our Kurdish partners as we pursue peace in the Middle East. https://t.co/l01OO99DVT— Senator Chris Coons (@ChrisCoons) January 28, 2026