تصاعد التوتر: استهداف منشأة نفطية في الفجيرة بعد غارة أمريكية على جزيرة خارك

منذ 45 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أفادت تقارير إعلامية بتعطل جزئي في عمليات تحميل النفط بمركز الفجيرة الاستراتيجي في دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم السبت، وذلك في أعقاب اعتراض طائرة مسيرة وسقوط حطامها فوق منشأة نفطية.

وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من الموقع عقب نشوب حريق ناتج عن سقوط الحطام، في المركز الذي يعد شريانًا حيويًا يقع بالقرب من مضيق هرمز، وينقل مئات الآلاف من براميل النفط يوميًا.

من جانبه، أكد المكتب الإعلامي للفجيرة اندلاع حريق جراء سقوط حطام طائرة مسيرة تم اعتراضها، مؤكدًا عدم وقوع إصابات بشرية. ومع ذلك، لم يشر البيان الرسمي إلى وقوع أي تعطل في العمليات الإمدادية.

وفي مقابل الرواية الرسمية، نقلت وكالتا "رويترز" و"بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة أن بعض عمليات شحن النفط في الإمارة توقفت مؤقتًا كإجراء احترازي أو نتيجة للأضرار الناتجة عن الحادث.

يأتي هذا التطور بعد يوم واحد من شن الولايات المتحدة غارة جوية على جزيرة "خارك" الإيرانية، التي تضم المحطة الرئيسية لصادرات النفط الخام في إيران. وكان مسؤولون إيرانيون قد حذروا، في وقت سابق، من إمكانية الرد باستهداف موانئ ومنشآت نفطية في المنطقة.



المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة