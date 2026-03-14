وزير الدفاع الإسرائيلي: الحرب على إيران تدخل "مرحلة حاسمة"

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس السبت أن الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران "تتصاعد وتيرتها وتدخل مرحلة حاسمة ستستمر ما دام ذلك ضروريا".

وقال كاتس في تصريح مصور وزع على وسائل الإعلام "ندخل المرحلة الحاسمة من النزاع، بين محاولات النظام (الإيراني) الصمود، مع تسببه بمعاناة متنامية للشعب الإيراني، واستسلامه".

وأضاف "وحده الشعب الايراني يستطيع وضع حد لهذا الأمر عبر نضال حازم حتى ... إطاحة النظام وإنقاذ إيران"، مكررا دعوات عدة مماثلة وجهتها اسرائيل الى الشعب الإيراني في الأيام الاخيرة.

الى ذلك، هنأ كاتس الرئيس الاميركي دونالد ترامب "بالضربة القاسية التي وجهها الجيش الأميركي مساء امس (الجمعة) لجزيرة (خرج) الإيرانية النفطية".

واعتبر "أنه الرد المناسب على حقول الألغام في مضيق هرمز ومحاولات الابتزاز من جانب النظام الإرهابي الايراني"، وفق ما نقلته فرانس برس.

واكد كاتس أن "سلاح الجو الاسرائيلي يواصل أيضا شن سلسلة هجمات شديدة على طهران ومجمل أنحاء ايران"، لافتا الى ان هذا البلد "يمارس الإرهاب الاقليمي والعالمي فضلا عن الابتزاز، لمنع إسرائيل والولايات المتحدة من مواصلة حملتهما".