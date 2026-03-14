الإمارات تدين استهداف قنصليتها في إقليم كوردستان وتطالب بمحاسبة المسؤولين

أربيل (كوردستان 24)- أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي وصفته بـ "الإرهابي الغادر" بطائرة مسيَّرة، الذي استهدف قنصليتها العامة في إقليم كوردستان، للمرة الثانية خلال أسبوع.

مؤكدةً أن الهجوم أسفر عن إصابة عنصرين من عناصر الأمن وأحدث أضراراً في مبنى القنصلية.

وشددت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، أن استهداف البعثات والمقار الدبلوماسية "يُعد انتهاكاً صارخاً لكافة الأعراف والقوانين الدولية، ولا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تكفل الحصانة الكاملة للمباني الدبلوماسية وموظفيها، بما يشكل تصعيداً خطيراً وتهديداً للأمن والاستقرار الإقليميين".

كما طالبت دولة الإمارات من الحكومة الاتحادية وحكومة كوردستان بالتحقيق في ملابسات الهجوم لتحديد الجهات المسؤولة عنه، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان محاسبة المتسببين.

وشددت الوزارة على "رفض دولة الإمارات القاطع لمثل هذه الهجمات الغادرة التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار"، مؤكدة ضرورة حماية المقار والبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها وفقاً للقوانين والأعراف الدولية.