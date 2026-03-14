وزير النفط العراقي: العراق يمتلك خزيناً استراتيجياً كافياً من المشتقات النفطية ولا مخاوف على الإمدادات

أربيل (كوردستان 24)- طمأن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني الأوساط العراقية بشأن مستقبل إنتاج وتصدير النفط في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة والشرق الأوسط، مؤكداً أن العراق يمتلك خزيناً استراتيجياً مناسباً من المشتقات النفطية والغاز يكفي لتلبية الاحتياجات المحلية.



وقال عبد الغني، اليوم السبت، إن «العراق يمتلك خزيناً مناسباً من جميع المشتقات النفطية»، مشيراً إلى أن مصافي الجنوب والوسط والشمال تواصل العمل بطاقتها التصميمية الكاملة، فيما تتجاوز معدلات إنتاج المشتقات النفطية حجم الطلب المحلي، الأمر الذي يتيح خزن الفائض ضمن الخزين الاستراتيجي.



وأضاف أن وزارة النفط عملت أيضاً على ضمان استمرارية إنتاج الغاز السائل عبر معامل غاز الجنوب وغاز الشمال، فضلاً عن إنتاجه من المصافي المختلفة، مؤكداً أن حجم الإنتاج والخزين الاستراتيجي المتوافر كافٍ لتلبية الحاجة المحلية، ولا يوجد أي نقص في هذه المادة.



وفي ما يتعلق بتأمين وقود محطات توليد الطاقة الكهربائية، أوضح الوزير أن إنتاج العراق من الغاز الطبيعي لا يغطي الحاجة المحلية بالكامل في الوقت الحالي، لذلك يتم استيراد الغاز من إيران لسد جزء من الطلب.



وأشار إلى أن وزارتي النفط والكهرباء وقعتا عقداً مع شركة إكسليريت لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، وقد تم تفعيل العقد بانتظار وصول وحدة التغويز العائمة (FSRU) التي ستُنصب في ميناء خور الزبير، لاستقبال الغاز المسال وتحويله إلى الحالة الغازية ومن ثم ضخه عبر شبكة الأنابيب إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية.



وبيّن وزير النفط أن هناك بديلاً متاحاً للغاز يتمثل بزيت الغاز (الكازويل)، لافتاً إلى أن فائض إنتاج المصافي من هذه المادة يتجاوز عشرة آلاف متر مكعب، ويتم تخزينه لاستخدامه خلال فصل الصيف كوقود بديل لتشغيل محطات الكهرباء عند الحاجة.



المصدر : الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)