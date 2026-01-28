سيناتوران أمريكيان يؤكدان عبر "كوردستان 24" على الأهمية الاستراتيجية للعلاقة مع الرئيس بارزاني

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- شدد سيناتوران بارزان في الكونغرس الأمريكي على ضرورة مواصلة الولايات المتحدة دعمها لحلفائها الكورد في العراق وسوريا، محذرين من تداعيات تركهم بمفردهم في مواجهة التحديات الراهنة.

وفي تصريحات خاصة لمراسل "كوردستان 24" في واشنطن، رحيم رشيدي، دعا السيناتوران كريس كونز وريك سكوت الإدارة الأمريكية إلى حماية شركائها ومنع أي شكل من أشكال العنف أو التمدد الذي يهدد استقرار المنطقة.

أكد السيناتور كريس كونز، عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، على الأهمية الاستراتيجية للعلاقة مع الرئيس مسعود بارزاني، قائلاً: "من الضروري جداً الاستمرار في التواصل مع الرئيس بارزاني ودعمه؛ فقد كان شريكاً مخلصاً وموضع ثقة للولايات المتحدة لسنوات طويلة".

وفيما يخص الملف السوري، أعرب كونز عن قلقه البالغ إزاء الأوضاع في شمال شرق سوريا، مؤكداً أنه سيناقش هذا الملف مع زملائه في الكونغرس. وأضاف: "لا يمكننا الانسحاب والسماح لقوات الحكومة السورية بالتقدم؛ بدلاً من ذلك، يجب علينا دعم قوات سوريا الديمقراطية (قسد)".

ووجه كونز رسالة إلى إدارة الرئيس ترامب بضرورة الدفاع عن "قسد" التي تواجه ضغوطاً هائلة، مذكراً بتضحياتهم: "لقد خدموا جنباً إلى جنب مع الأمريكيين، وناضلوا من أجل الحرية، ومن الحيوي جداً ألا نتركهم في هذه اللحظة الحساسة".

من جانبه، جدد السيناتور ريك سكوت دعم الشعب الأمريكي للكورد في العراق وسوريا، متمنياً لهم "النجاح المستمر".

وفي الشأن العراقي، حذر سكوت بشدة من التدخلات الخارجية، قائلاً: "بأي حال من الأحوال، لا ينبغي السماح للعراق بالوقوع تحت نفوذ إيران. يجب أن نستمر في دعم الجهود التي تمنح الشعب العراقي الحق في اختيار شكل حكومتهم وإرادتهم المستقلة".

كما شدد سكوت على أن الأولوية القصوى يجب أن تكون لمنع العنف والحروب، مضيفاً: "علينا استثمار علاقات الولايات المتحدة القوية في المنطقة لبذل كل جهد ممكن لمنع اندلاع نزاعات مسلحة، وتقديم كافة أشكال الدعم لأولئك الذين يناضلون من أجل الحرية".